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حبس 3 عاطلين قتلوا سائق "توك توك" لسرقته بالعياط

الخميس، 11 يناير 2018 10:17 م
حبس 3 عاطلين قتلوا سائق "توك توك" لسرقته بالعياط كلابش ـ صورة أرشيفية


كتب أحمد الجعفرى
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قررت نيابة العياط برئاسة المستشار محمد السرجانى حبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بقتل ودفن جثة سائق لسرقة التوك التوك الخاص به.

 

وفى التفاصيل تلقى الرائد أحمد صبحى رئيس مباحث العياط، بلاغا بتغيب سائق توك توك، منذ أيام، ووجود شبهة جنائية فى اختفائه.

 

 وبإجراء التحريات تبين أن التوك توك الخاص بالسائق بحوزة أحد الأشخاص بالبدرشين، وأنه اشتراه بثمن لا يتناسب وقيمته.

 

وبالقبض على حائز التوك توك، اعترف بشرائه بـ 4500 جنيه، من سمسار بالعياط، وبالقبض على السمسار ذكر أن 3 عاطلين تربطه بهم علاقة صداقة، طلبوا منه التوسط فى بيعه.

 

وبإعداد أكمنة، تمكن رجال المباحث من ضبط الثلاثة، وبمواجهتهم اعترفوا باستدراج السائق بحجة توصيلهم، ثم خنقوه ودفنوا جثته بمنطقة جبلية، واستولوا على التوك توك وبيعه لمرورهم بضائقة مالية، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


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