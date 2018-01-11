video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 11 يناير 2018 11:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم الخميس 11/1/2018 فى مصر والدول العربية

الخميس، 11 يناير 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الخميس 11/1/2018 فى مصر والدول العربية أحوال الطقس فى القاهرة - أرشيفية


كتب محمود راغب
إضافة تعليق

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية، اليوم الخميس، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
 

حالة الطقس اليوم فى مصر 

 
 
 
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا تكون متكاثرة غربا فى نهاية الفترة مع فرصة لسقوط الأمطار هناك، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط أقصى الغرب، كما تنشط على غرب البحر المتوسط. 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.
 

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة حيث تصبح أعلى من معدلاتها المُعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 4-6 درجات مئوية.
 
ويكون الطقس أقل برودة من المُعتاد فى عموم المناطق، ويكون لطيفاً بوجه عام مع ساعات الظهيرة لا سيما فى البادية والأغوار ومنطقتى البحر الميت والعقبة، ويستمر ظهور بعض السُحب العالية. وتكون الرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.
 
فى خليج العقبة:
 
- الرياح: جنوبية، معتدلة السرعة.
 
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم).
 
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.
 
ليلاً: يكون الطقس أقل برودة من المُعتاد في عموم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.
 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافيا، ولطيفاً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحذيرات "الأرصاد" عرض مستمر.. شبورة كثيفة على شمال البلاد حتى نهاية الأسبوع.. مناشدة السائقين توخى الحذر والالتزام بالسرعات المقررة.. الرياح معتدلة وحركة الملاحة جيدة.. الطقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلا

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة



لا تفوتك
جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة