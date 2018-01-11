حالة الطقس اليوم الخميس 11/1/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية، اليوم الخميس، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا تكون متكاثرة غربا فى نهاية الفترة مع فرصة لسقوط الأمطار هناك، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط أقصى الغرب، كما تنشط على غرب البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة حيث تصبح أعلى من معدلاتها المُعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 4-6 درجات مئوية.

ويكون الطقس أقل برودة من المُعتاد فى عموم المناطق، ويكون لطيفاً بوجه عام مع ساعات الظهيرة لا سيما فى البادية والأغوار ومنطقتى البحر الميت والعقبة، ويستمر ظهور بعض السُحب العالية. وتكون الرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

فى خليج العقبة:

- الرياح: جنوبية، معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس أقل برودة من المُعتاد في عموم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافيا، ولطيفاً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.