جولة تفقدية لرئيس بوتاجاسكو للاطمئنان على توافر أسطوانات البوتاجاز بالقاهرة





أحمد أبو حجر

تفقد المحاسب أحمد عبد المطلب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "بوتاجاسكو" فى جولة مفاجئة بعض مستودعات الشركة بنطاق محافظة القاهرة، للإطمئنان على توافر اسطوانات البوتاجاز بالمستودعات التابعة للشركة.

وشملت الجولة عددا من مستودعات توزيع أسطوانات البوتاجاز، يأتى على رأسهم مستودع توزيع مدينة السلام الاستراتيجى الذى يخدم مناطق السلام والمناطق المجاورة له، بالإضافة إلى الورشة المركزية التابعة للشركة بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى ورشة صيانة السيارات المركزية واستمع إلى آراء ومقترحات المهندسين والفنيين بالورشة.

وتأتى الجولة بناء على توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإطمئنان الدائم والمستمر على توافر اسطوانات البوتاجاز مع تقديم خدمة مميزة للمواطنين.

وأكد عبد المطلب أن الشركة رفعت حالة الاستعداد القصوى بجميع مستودعاتها والتى يبلغ عددها 176 مستودعا موزعة على محافظات الجمهورية، لتلبية احتياجات المواطنين خلال فصل الشتاء والتى يزيد فيها استهلاك البوتاجاز.



رئيس شركة بوتاجاسكو خلال الجولة