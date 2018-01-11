جهاز القاهرة الجديدة: تشغيل كوبرى محمد نجيب رسميا نهاية يناير





كتب أحمد حسن

قال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم بدء تشغيل كوبرى محمد مجيب رسميا نهاية الشهر الحالى.

وأضاف المهندس مصطفى فهمى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن كوبرى محمد نجيب يربط بين محور الـ٩٠ الشمالى ومحور الـ٩٠ الجنوبى، بتكلفة وصلت ١١٠ ملايين جنيه.

وأوضح أن كوبرى محمد نجيب وتقاطعه مع محورى التسعين الجنوبى والشمالى، يبلغ طوله 1 كم، وبه 6 حارات (3 حارات فى كل اتجاه).

وبشأن العقبات التى تم التغلب عليها لتنفيذ الكوبرى، قال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: تم نقل المرافق المتعارضة مع تنفيذ الكوبرى، ونقل خطالصرف الرئيسى قطر (1000 – 900 مم) بطول حوالى 400 م، ونقل خط الرى قطر 300 مم بطول 300 م، ونقل خط الغاز الطبيعى قطر 8 بوصة وضغط 7 بار بطول 1100 م، ونقل 12 كابل كهرباء جهد متوسط بطول 2350 م، بجانب نقل مسارات خطوط التليفونات المتعارضة بطول 700 م.