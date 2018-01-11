جمارك سفاجا تحبط تهريب 37 هاتف أيفون و220 عبوة عدسات لاصقة

جمارك سفاجا تحبط تهريب 37 هاتف أيفون و220 عبوة عدسات لاصقةالخميس، 11 يناير 2018 07:56 م
جمرك سفاجا -أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق
تمكنت إدارة الحركة بجمارك سفاجا برئاسة محمد جمال أبو حسين مدير إدارة الحركة بالتنسيق مع إداراة مكافحة التهرب الجمركى، برئاسة هشام العدوى، وإدارة شرطة ميناء سفاجا من ضبط 4 محاولات تهرب جمركى، بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته.
وتبين أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة من ميناء ضبا السعودى، وجود 37 هاتف محمول "آيفون" مخفاة بكابينة إحدى السيارات، كما تم ضبط 220 عبوة عدسات لاصقة بكل منها "2 عدسة"، وكمية من مستحضرات التجميل المتنوعة، وشاشات عرض LED، مخفاة ضمن الأمتعة الشخصية الخاصة بإحدى السيارات وبلغت التعويضات المستحقة 956 ألف جنيه.
وقرر مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير 4 محاضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.
إضافة تعليق
الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها
بعد نجاحها فى الصين.. هل تساعد إقامة مستشفى بمصر الزوجة على "تطفيش" عشيقة زوجها.. زوجات يطالبن بتكرار التجربة الصينية للانتقام من الرجل الخائن.. واستشارى علاقات زوجية: الفكرة لا تناسب المصريين والحل فى التفاهم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة