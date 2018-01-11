جمارك سفاجا تحبط تهريب 37 هاتف أيفون و220 عبوة عدسات لاصقة





البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت إدارة الحركة بجمارك سفاجا برئاسة محمد جمال أبو حسين مدير إدارة الحركة بالتنسيق مع إداراة مكافحة التهرب الجمركى، برئاسة هشام العدوى، وإدارة شرطة ميناء سفاجا من ضبط 4 محاولات تهرب جمركى، بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته.

وتبين أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة من ميناء ضبا السعودى، وجود 37 هاتف محمول "آيفون" مخفاة بكابينة إحدى السيارات، كما تم ضبط 220 عبوة عدسات لاصقة بكل منها "2 عدسة"، وكمية من مستحضرات التجميل المتنوعة، وشاشات عرض LED، مخفاة ضمن الأمتعة الشخصية الخاصة بإحدى السيارات وبلغت التعويضات المستحقة 956 ألف جنيه.

وقرر مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير 4 محاضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.