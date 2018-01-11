جامعة الأزهر: تأجيل مؤتمر كلية التربية لتنسيق الجهود العلمية بين المؤتمرات





كتب لؤى على

قرر مجلس كلية التربية برئاسة الدكتور حشمت عبدالحكم عميد الكلية تأجيل موعد مؤتمر التعليم الجامعى وتحديات القرن الواحد والعشرين إلى بداية شهر أبريل المقبل (2/3 أبريل ) بدلا من 26 فبراير .

وأوضح الدكتور حشمت عبدالحكم عميد الكلية أن تأجيل المؤتمر جاء استجابة لتنسيق الجهود العلمية بين المؤتمرات التى تعقد تحت مظلة الأزهر الشريف برعاية من الإمام الأكبر أحمد الطيب حتى تعم الاستفادة والمشاركة فى جميع المؤتمرات.

يذكر أن مؤتمر كلية التربية يحظى برعاية من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة.