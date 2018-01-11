جامعة الأزهر: تأجيل مؤتمر كلية التربية لتنسيق الجهود العلمية بين المؤتمرات

جامعة الأزهر: تأجيل مؤتمر كلية التربية لتنسيق الجهود العلمية بين المؤتمراتالخميس، 11 يناير 2018 05:22 م
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على
إضافة تعليق
قرر مجلس كلية التربية برئاسة الدكتور حشمت عبدالحكم عميد الكلية تأجيل موعد مؤتمر التعليم الجامعى وتحديات القرن الواحد والعشرين إلى بداية شهر أبريل المقبل (2/3 أبريل ) بدلا من 26 فبراير .
وأوضح الدكتور حشمت عبدالحكم عميد الكلية أن تأجيل المؤتمر جاء استجابة لتنسيق الجهود العلمية بين المؤتمرات التى تعقد تحت مظلة الأزهر الشريف برعاية من الإمام الأكبر أحمد الطيب حتى تعم الاستفادة والمشاركة فى جميع المؤتمرات.
يذكر أن مؤتمر كلية التربية يحظى برعاية من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة.
إضافة تعليق
الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها
بعد نجاحها فى الصين.. هل تساعد إقامة مستشفى بمصر الزوجة على "تطفيش" عشيقة زوجها.. زوجات يطالبن بتكرار التجربة الصينية للانتقام من الرجل الخائن.. واستشارى علاقات زوجية: الفكرة لا تناسب المصريين والحل فى التفاهم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة