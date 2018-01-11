تونس: القبض على 360 شخصا وإصابة 21 من قوات الأمن خلال أعمال العنف

تونس: القبض على 360 شخصا وإصابة 21 من قوات الأمن خلال أعمال العنفالخميس، 11 يناير 2018 12:51 م
جانب من العنف فى تونس
تونس أ ش أ
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أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية العميد خليفة الشيبانى، اليوم الخميس، إيقاف أكثر من 360 شخصا، خلال 3 أيام، وإصابة 21 من قوات الأمن خلال عمليات النهب والسرقة التى وقعت فى مختلف مناطق البلاد.
وقال الشيبانى - فى تصريح اليوم - إنه تم التحفظ على 328 شخصا من الموقوفين بإذن من النيابة العامة بينما البقية تخضع للتحقيق، كما تعرضت 10 سيارات أمنية لأضرار مختلفة، وتم حرق منزل أحد أمن بمنطقة تالة.
وأضاف أنه تم إضرام النيران فى حافلة تابعة لشركة النقل فى ولاية (المهدية)، والاستيلاء على دراجتين ناريتين من أصحابها تحت تهديد السلاح.
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