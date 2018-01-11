تعليم البحيرة: إحالة مدير مدرسة طه حسين بالنوبارية للتحقيق





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

أحال محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، مدير مدرسة طه حسين بالنوبارية للتحقيق، بسبب تأخر رئيس لجنة طه حسين بالنوبارية عن فتح اللجنة فى الموعد المحدد.

وأدى اليوم طلاب الصف السادس الابتدائى بمحافظة البحيرة امتحانهم مادة العلوم، دون أية شكاوى من صعوبة الامتحان أو عدم وضوح ورقة الأسئلة على مستوى الـ18 إدارة تعليمية، ورصدت غرفة العمليات تأخر رئيس لجنة طه حسين بالنوبارية عن فتح اللجنة فى الموعد المحدد، فوجه مدير إدارة النوبارية بإحالة رئيس اللجنة والمراقب الأول إلى التحقيق.

كما أدى طلاب الصف الثانى الثانوى العام، امتحان "تفاضل وحساب" المثلثات ، وتبدأ بعد قليل الفترة الثانية للصفوف السادس الابتدائى، والتى يؤدى بها التلاميذ الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية، ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحان فى مادة تكنولوجيا المعلومات.