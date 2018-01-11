تعليم البحيرة: إحالة مدير مدرسة طه حسين بالنوبارية للتحقيق

تعليم البحيرة: إحالة مدير مدرسة طه حسين بالنوبارية للتحقيقالخميس، 11 يناير 2018 11:20 ص
امتحانات - ارشيفية
البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
إضافة تعليق
أحال محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، مدير مدرسة طه حسين بالنوبارية للتحقيق، بسبب تأخر رئيس لجنة طه حسين بالنوبارية عن فتح اللجنة فى الموعد المحدد.
وأدى اليوم طلاب الصف السادس الابتدائى بمحافظة البحيرة امتحانهم مادة العلوم، دون أية شكاوى من صعوبة الامتحان أو عدم وضوح ورقة الأسئلة على مستوى الـ18 إدارة تعليمية، ورصدت غرفة العمليات تأخر رئيس لجنة طه حسين بالنوبارية عن فتح اللجنة فى الموعد المحدد، فوجه مدير إدارة النوبارية بإحالة رئيس اللجنة والمراقب الأول إلى التحقيق.
كما أدى طلاب الصف الثانى الثانوى العام، امتحان "تفاضل وحساب" المثلثات ، وتبدأ بعد قليل الفترة الثانية للصفوف السادس الابتدائى، والتى يؤدى بها التلاميذ الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية، ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحان فى مادة تكنولوجيا المعلومات.
إضافة تعليق
هل ارتبط انهيار الاقتصاد السودانى بقرارات "البشير" الأخيرة؟.. العملة المحلية تواصل الهبوط أمام الدولار وارتفاع معدلات التضخم.. مظاهرات شعبية بسبب ارتفاع الأسعار.. وخبراء: نتائج كارثية وتوقعات بمزيد من التدهور
صور.. الإهمال يضرب أقدم منزل بمدن القناة.. بيت بطرس كساب أقام به أحمد عرابى وتساقطت جدرانه الآن.. باحث فى تاريخ السويس: الأزمة فى غياب المالك.. والمحافظ: بدأنا ترميم المبانى التاريخية وسنبحث وضع المنزل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة