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تعليم الأقصر : تخصيص يوم السبت أسبوعياً للقاء المواطنين

الخميس، 11 يناير 2018 01:01 م
تعليم الأقصر : تخصيص يوم السبت أسبوعياً للقاء المواطنين طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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أكد طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار الحرص على التواصل مع الجماهير وأولياء أمور التلاميذ ، تم تخصيص يوم السبت من كل أسبوع للقاء المواطنين ،على أن يكون ذلك بحضور قيادات المديرية ومديرى الإدارات التعليمية وكافة المتخصصين، وذلك فى ضوء تعليمات محافظ الأقصر محمد بدر، بضرورة التعرف عن قرب على المشكلات التى تواجه التلاميذ  وإيجاد الحلول السريعة لها.

ويبدأ ذلك اعتباراً من السبت الأول من شهر فبراير المقبل بإدارة الأقصر وإدارة البياضيه "مدرج مدرسة خالد بن الوليد" بالأقصر ، والسبت الثانى بإدارة إسنا "قاعة بيومى الزناتى" ، والسبت الثالث إدارة الطود قاعة مجلس مدينة الطود، والسبت الرابع يشمل مركزى أرمنت والقرنه فى "نادى الشبان المسلمين بأرمنت"، والسبت الخامس بإدارة الزينية قاعة مجلس مدينة الزينية، ويبدأ يوم المواطنين فى تمام الساعة العاشرة صباح كل يوم سبت.

وأوضح موسى عبد الله المنسق الإعلامى لمديرية التربية والتعليم، أنه سيتم تنسيق كافة الترتيبات مع مديرى الإدارات التعليمية فى حال حدوث أى تغيير فى الموعد والمقر، ويعلن على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالأقصر على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك".

 


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