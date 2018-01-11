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تعزيز انتشار الخدمات المرورية بمحيط أعمال إنشاء محطتى مترو بشارع السودان

الخميس، 11 يناير 2018 08:20 ص
تعزيز انتشار الخدمات المرورية بمحيط أعمال إنشاء محطتى مترو بشارع السودان شارع السودان - صورة أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة قوات مرورية مدعومة بالأوناش بشارع السودان، بسبب أعمال إنشاء محطتى مترو الكيت كات والسودان فى شارع السودان الرئيسى وتم توزيعهم بأماكن متفرقة بالطريق لملاحظة حركة السيارات.

 

كما انتشر رجال المرور بكورنيش النيل وميدان الكيت كات وبمدخل السودان من ناحية النيل وبمحيط مستشفى القلب و محكمة الأسرة وشمال الجيزة وبشارع المأمون وشارع السودان من ناحية إمبابة وبشارع جلال الدين الحمامصى وتقاطع المأمون مع الزمالك والملكة زبيدة وعمر طوسون لمتابعة حركة السيارات .

 

 

 


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مرور الجيزة

شارع السودان

مترو

شارع المأمون

مستشفى القلب



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