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تعرف على ملامح "تجربة التابلت" فى الثانوية العامة التراكمية × 10 معلومات

الخميس، 11 يناير 2018 09:50 م
تعرف على ملامح "تجربة التابلت" فى الثانوية العامة التراكمية × 10 معلومات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى


كتب محمود طه حسين
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وجه العديد من أولياء الأمور والطلاب خلال الفترة الأيام الماضية عدة أسئلة لوزارة التربية والتعليم تتعلق بشكل ومصير التابلت الذى يتم توزيعه من العام المقبل على طلاب الصف الأول الثانوى والمعرفة بالثانوية التراكمية، ويقدم "اليوم السابع" فى الـ"10معلومات" التالية أبرز ملامح منظومة التابلت الجديدة.

 

1ـ يوزع على طلاب المدارس دون تحميل الطالب أى تكلفة.

2ـ وزارة التربية والتعليم تتحمّل نفقات وتكلفة الأجهزة.

3ـ أجهزة التابلت تصنّع داخل مصر ولن يتم استيرادها.

4ـ هناك تنسيق بين وزارة التربية والتعليم والاتصالات وعدة جهات سيادية فى هذا الشأن.

5ـ لم تحسم الوزارة مصير التابلت عقب انتهاء المرحلة الثانوية هل يتم سحبه من الطالب أم لا.

6ـ سيكون الأساس فى تحصيل المعلومات بالنسبة للطالب، حيث يتم وضع المناهج الدراسية عليه بشكل يختلف عن التجربة السابقة والتى كانت عبارة عن نزول المحتوى فى شكل bdf.

7ـ من المقرر أن يتم توزيع مليون جهاز على الطلاب والمعلمين حسبما أعلن الوزير الدكتور طارق شوقى.

8ـ سيتم تدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب على أجهزة التابلت.

9ـ منح الطلاب أجهزة تابلت يأتى جزءًا من منظومة جار وضعها تتعلق بالثانوية العامة وحال عدم اكتمالها لن يتم تسليم التابلت للطلاب.

10ـ تضع الوزارة آلية ونظام يضمن صيانة أجهزة التابلت وأيضا شكل تعامل الطلاب معه، بحيث تختلف كليا على المنظومة التى وضعتها الوزارة فى السابق خلال السنوات القليلة الماضية ولم تحقق الهدف منها.

 


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