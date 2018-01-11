تعرف على توصيات المرور لمنع وقوع الحوادث أثناء الشبورة الكثيفة بالطرق





كتب عبد الرحمن سيد

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن مجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين خلال قيادة السيارات أثناء الشبورة، فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين، خاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة داخل وخارج المدن.

وشددت الإدارة العامة للمرور على المواطنين باتباع بعض الإرشادات العامة قبل التحرك بالسيارة وهى:

- فحص أولى للسيارة لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة.

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التأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير

-التأكد من غلق الأبواب جيدًا.

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التأكد من وضع الإطارات ووجود المسامير المثبتة بها

-ضبط مرايا السيارة.

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اختبار كشافات السيارة قبل التحرك وخصوصا أنوار الفرامل والكشافات الأمامية والطوارئ.

-ارتداء حزام الأمان بحيث يتقاطع مع الكتف وليس الرقبة.

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عدم رفع صوت الكاسيت أو المذياع بأعلى من صوت المحرك حتى تستطيع الشعور بالسيارة وبأصوات آلات التنبيه أو التحذيرات من خارج سيارتك

-استخدام أنوار الانتظار أثناء السير فى الشبورة حتى تكون السيارة مرئية للغير.

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عدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير

-الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية.

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زيادة مسافات الأمان بين السيارات

-منع التوقف على الطريق للسيارات.

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استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة

وأهابت إدارة المرور بالمواطنين اتباع قواعد المرور وإرشادات الإدارة العامة للمرور فى حالة وجود الشبورة على الطرق حفاظا على سلامة الجميع، وإعادة التذكرة بأرقام التليفونات التى قد تم الإعلان عنها للتواصل مع الإدارة العامة للمرور (01221110000 – 24021233/02 ) للمساعدة فى حالات الطوارئ على الطرق السريعة.