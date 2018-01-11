"ترشيد استهلاك المياه" فى ندوة بثقافة المنيا

نظم بيت ثقافة أبوجرج التابع لفرع ثقافة المنيا وأقليم وسط الصعيد الثقافى بالتعاون مع الوحدة المحلية بأبوجرج ندوة عن ترشيد إستهلاك المياه.

وأكد طة حسين رئيس الوحدة المحلية بأبوجرج، فى بيان، على دور الوحدة المحلية فى التوعية لترشيد استهلاك المياه وحل المشاكل والأعطال المسببة لإهدار المياه عن طريق صيانة الأعطال لخطوط المياة بجميع القرى واستقبال شكاوى المواطنين لحلها بأسرع وقت مع أخذ خطوات جادة لترشيد إستهلاك المواطنين.

وأشار فرغلى على زيدان مدير بيت الثقافة، إلى الدور الذى تلعبه الثقافة فى نشر التوعية السليمة لترشيد إستهلاك المياه مسترشدا بايات من القرآن والأحاديث النبوية التى تحث على ترشيد استهلاك المياه.

وأوضح أن هناك كثير من الحلول المقترحة لترشيد الاستهلاك ومنها تشيجع البحث العلمى لدعم مشاريع تطوير وتحلية لمياه، واستخدام الرى بالتنقيط ووضع لوحات إرشادية بالأماكن العامة وعمل صيانة دورية لصنابير المياة بالمنزل لمنع تسريب المياه.

وأضاف مصطفى أبوبكر مدير مدرسة الثانوية عن أهمية ترشيد الإستهلاك بنشر التوعية الأسرية بين المواطنين بجانب التوعية المدرسية وأهمية التوعية الإعلامية بين الجمهور للحد من إستهلاك المياة المتزايد.