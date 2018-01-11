تداول فيديو لضبط سفينة محملة بمواد متفجرة فى طريقها إلى ليبيا

تداول فيديو لضبط سفينة محملة بمواد متفجرة فى طريقها إلى ليبياالخميس، 11 يناير 2018 03:37 ص
سفينة - أرشيفية
كتب هيثم سلامة
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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر، فيديو للسفينة التى ضبطها خفر السواحل اليونانى أمس الأربعاء، والتى ترفع علم تنزانيا فى طريقة إلى لبيا، وعلى متنها مواد تستخدم لصناعة المتفجرات.
وتشير بوليصة شحن السفينة، إلى أنه جرى تحميل ما عليها من مواد فى مينائى مرسين والإسنكدرونة التركيين وأن وجهتها جيبوتى وعمان.
لكن خفر السواحل، قال إن تحقيقًا أوليًا وجد أن الربان تلقى أوامر من مالك السفينة بالإبحار إلى مدينة مصراتة الليبية لتفريغ الحمولة بأكملها.
📹 ڤيديو للسفينة التركية التي صادرتها اليونان وشحنة المتفجرات الضخمة التي تم العثور عليها بعد ملاحظة تغير مسار السفينة وبدلاً من التوجه إلى چيبوتي توجهت الى السواحل الليبية في البحر المتوسط pic.twitter.com/rkhUUGwGaC— Ѕ 🅰 Ⓜ E H (@samehabouelkhie) ١٠ يناير، ٢٠١٨
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