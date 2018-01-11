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تحرير 654 توكيلا بالشهر العقارى فى أسوان لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة

الخميس، 11 يناير 2018 05:19 م
تحرير 654 توكيلا بالشهر العقارى فى أسوان لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة مواطنون أمام الشهر العقاري لتحرير توكيلات


أسوان ندى سليم
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شهدت محافظة أسوان بمختلف مراكزها، إقبالا بمكاتب الشهر العقارى، لتوثيق توكيلات لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، حيث سجلت عدد التوكيلات بمركز أسوان في نهاية اليوم الخميس نحو 654 توكيلا. 

وكانت مراكز المحافظة، قد سجلت أكثر من250 توكيلا، ومن المقرر أن يستمر عمل توثيق التوكيلات بمكاتب الشهر العقارى غدا الجمعة منذ الصباح الباكر وحتى الساعة السادسة مساء. 

 


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