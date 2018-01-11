تحرير 654 توكيلا بالشهر العقارى فى أسوان لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة

تحرير 654 توكيلا بالشهر العقارى فى أسوان لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسةالخميس، 11 يناير 2018 05:19 م
مواطنون أمام الشهر العقاري لتحرير توكيلات
أسوان ندى سليم
إضافة تعليق
شهدت محافظة أسوان بمختلف مراكزها، إقبالا بمكاتب الشهر العقارى، لتوثيق توكيلات لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، حيث سجلت عدد التوكيلات بمركز أسوان في نهاية اليوم الخميس نحو 654 توكيلا.
وكانت مراكز المحافظة، قد سجلت أكثر من250 توكيلا، ومن المقرر أن يستمر عمل توثيق التوكيلات بمكاتب الشهر العقارى غدا الجمعة منذ الصباح الباكر وحتى الساعة السادسة مساء.
إضافة تعليق
الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها
بعد نجاحها فى الصين.. هل تساعد إقامة مستشفى بمصر الزوجة على "تطفيش" عشيقة زوجها.. زوجات يطالبن بتكرار التجربة الصينية للانتقام من الرجل الخائن.. واستشارى علاقات زوجية: الفكرة لا تناسب المصريين والحل فى التفاهم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة