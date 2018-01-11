تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بالمطار بسبب سوء الأحوال الجوية والأعطال الفنية

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بالمطار بسبب سوء الأحوال الجوية والأعطال الفنيةالخميس، 11 يناير 2018 09:53 ص
مطار القاهرة الدولى - صورة أرشيفية
كتبت رحاب نبيل
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شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، تأخر إقلاع 4 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب سوء الأحوال الجوية والأعطال الفنية.
وصرحت مصادر ملاحية بالمطار، أن رحلة الخطوط الفرنسية المتجهة إلى باريس تأخرت ساعتين ونصف لعطل فنى، كما تأخرت رحلة الخطوط الإيطالية المتجهة إلى روما لعطل فنى يحول دون اتمام الرحلة، وتم إصلاح العطل وأستأنفت الطائرة رحلتها.
وأضافت المصادر أن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة تأخرت 3 ساعات لسوء الأحوال الجوية هناك، كما تأخرت رحلة الخطوط الكويتية المتجهة إلى الكويت ساعتين لسوء الطقس.
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