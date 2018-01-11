تأجيل محاكمة 16 متهما بالتظاهر فى المنيا

جنايات المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار
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أجلت محكمة جنايات المنيا، مساء الخميس، برئاسة المستشار محمد رشاد، محاكمة 16 متهمًا فى أحداث تظاهر بدون ترخيص، إلى جلسة اليوم الثالث من مارس المقبل لاستكمال المرافعة.
قال مصدر قانونى، إن المحكمة استمعت إلى مرافعة الدفاع عن 16 متهمًا بينهم 2 محبوسين على ذمة القضية، والباقون مخلى سبيلهم ومفرج عنهم، وكانوا متورطين فى أحداث تظاهر وقعت بمركز المنيا.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة فى عام 2015، وشمل قرار الإحالة عدة اتهامات، منها: الانتماء لجماعة محظورة والتحريض على العنف والشغب والدعوة للتظاهر ضد الجيش والشرطة.
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