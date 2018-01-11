بيان للسكة الحديد: مكان تصادم سيارة بقطار فى شبين القناطر غير معد للعبور

بيان للسكة الحديد: مكان تصادم سيارة بقطار فى شبين القناطر غير معد للعبورالخميس، 11 يناير 2018 07:58 م
تصادم قطار بسيارة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت هيئة السكة الحديد مساء اليوم، عن اقتحام سيارة ملاكي 945 ه ص ق، شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بالكيلو 00.900 بين محطة 23 يوليو ومحطة القلج على خط شبين القناطر .
وأوضحت الهيئة فى بيانها أنه نتيجة عدم التزام سائق السيارة الملاكى بالتعليمات وعبور السكة من الاماكن غير المخصصة للعبور أثناء قطار 417 ركاب 23 يوليو شبين القناطر احتك بمؤخرة السيارة الملاكى واستكمل القطار رحلته دون وقوع أى إصابات.
وتناشد هيئة السكة الحديد قائدى المركبات بعدم اجتياز خطوط السكة الحديد إلا من الأماكن المخصصة للعبور حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.
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