بوتين: تركيا لا علاقة لها بهجوم على أهداف عسكرية روسية فى سوريا





(رويترز)

أكد الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، أن السلطات التركية لا علاقة لها بهجوم بطائرات دون طيار على أهداف عسكرية روسية فى سوريا.

وكانت طائرات مسيرة هاجمت أهدافا عسكرية روسية فى قاعدة حميميم الروسية فى سوريا أول الأسبوع الجارى.