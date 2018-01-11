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بوتين: تركيا لا علاقة لها بهجوم على أهداف عسكرية روسية فى سوريا

الخميس، 11 يناير 2018 06:44 م
بوتين: تركيا لا علاقة لها بهجوم على أهداف عسكرية روسية فى سوريا بوتين وأردوغان


(رويترز)
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أكد الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، أن السلطات التركية لا علاقة لها بهجوم بطائرات دون طيار على أهداف عسكرية روسية فى سوريا.

وكانت طائرات مسيرة هاجمت أهدافا عسكرية روسية فى قاعدة حميميم الروسية فى سوريا أول الأسبوع الجارى.


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سوريا

أهداف عسكرية روسية

روسيا



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