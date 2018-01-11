بوتين: تركيا لا علاقة لها بهجوم على أهداف عسكرية روسية فى سوريا

بوتين: تركيا لا علاقة لها بهجوم على أهداف عسكرية روسية فى سورياالخميس، 11 يناير 2018 06:44 م
بوتين وأردوغان
(رويترز)
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أكد الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، أن السلطات التركية لا علاقة لها بهجوم بطائرات دون طيار على أهداف عسكرية روسية فى سوريا.
وكانت طائرات مسيرة هاجمت أهدافا عسكرية روسية فى قاعدة حميميم الروسية فى سوريا أول الأسبوع الجارى.
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