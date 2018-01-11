بوتين: المعارض "نافالنى" هو مرشح أمريكا للرئاسة الروسية





كتب إبراهيم حسان - رويترز

قال الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الخميس، إن الزعيم المعارض أليكسى نافالنى هو مرشح واشنطن للرئاسة الروسية على ما يبدو وإن هذا هو السبب وراء شكوى الولايات المتحدة من عدم السماح لنافالنى بالترشح.

وفى الشهر الماضى منعت اللجنة المركزية للانتخابات نافالنى من المشاركة فى انتخابات الرئاسة التى تجرى فى مارس، قائلة إنه لا يمكنه خوضها لصدور حكم ضده مع إيقاف التنفيذ بتهم يقول إنها ملفقة.

فيما أكد الرئيس الروسى، عدم تدخل بلاده بأى شكل من الأشكال فى الانتخابات الأمريكية حسب وصفه، موضحاً أن تحسن العلاقات مع واشطن لا يعتمد على موسكو.

وعن الأوضاع فى كوريا الشمالية، أوضح الرئيس الروسية أن بوينج يانج خرجت فائزة من جولة التوتر الحالية مع الولايات المتحدة.