بوتين: المعارض "نافالنى" هو مرشح أمريكا للرئاسة الروسية

بوتين: المعارض "نافالنى" هو مرشح أمريكا للرئاسة الروسيةالخميس، 11 يناير 2018 06:58 م
بوتين
كتب إبراهيم حسان - رويترز
إضافة تعليق
قال الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الخميس، إن الزعيم المعارض أليكسى نافالنى هو مرشح واشنطن للرئاسة الروسية على ما يبدو وإن هذا هو السبب وراء شكوى الولايات المتحدة من عدم السماح لنافالنى بالترشح.
وفى الشهر الماضى منعت اللجنة المركزية للانتخابات نافالنى من المشاركة فى انتخابات الرئاسة التى تجرى فى مارس، قائلة إنه لا يمكنه خوضها لصدور حكم ضده مع إيقاف التنفيذ بتهم يقول إنها ملفقة.
فيما أكد الرئيس الروسى، عدم تدخل بلاده بأى شكل من الأشكال فى الانتخابات الأمريكية حسب وصفه، موضحاً أن تحسن العلاقات مع واشطن لا يعتمد على موسكو.
وعن الأوضاع فى كوريا الشمالية، أوضح الرئيس الروسية أن بوينج يانج خرجت فائزة من جولة التوتر الحالية مع الولايات المتحدة.
إضافة تعليق
الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها
بعد نجاحها فى الصين.. هل تساعد إقامة مستشفى بمصر الزوجة على "تطفيش" عشيقة زوجها.. زوجات يطالبن بتكرار التجربة الصينية للانتقام من الرجل الخائن.. واستشارى علاقات زوجية: الفكرة لا تناسب المصريين والحل فى التفاهم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة