بوتين: الزعيم الكورى الشمالى "الداهية" تفوق على خصومه





(رويترز)

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون "داهية وناضج" وفاز بالمواجهة الأحدث مع كوريا الجنوبية والغرب بشأن برنامجيه النووى والصاروخي.

وأجرت كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية محادثات يوم الثلاثاء بعد توتر استمر طويلا فى شبه الجزيرة الكورية بشأن برنامجى بيونجيانج النووى والصاروخي.

وخلال لقاء بوتين مع صحفيين روس بثه التلفزيون الرسمى قال إن كوريا الشمالية طورت صواريخ قوية لكنها تريد الآن تهدئة الأوضاع. وقال الرئيس الروسى إنه لا يمكن حل الأزمة إلا من خلال المحادثات.