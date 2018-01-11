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الخميس، 11 يناير 2018 01:11 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بكين تنفى معلومات عن خفضها شراء سندات الدين الأمريكى

الخميس، 11 يناير 2018 10:08 ص
بكين تنفى معلومات عن خفضها شراء سندات الدين الأمريكى اليوان


أ ف ب
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نفت الصين، اليوم الخميس، معلومات نشرتها صحف عن عزمها خفض شراء سندات الدين الأمريكى أو وقفها، مؤكدة أن هذه المعلومات "قد تكون جاءت من مصادر خاطئة" أو "مجرد أنباء كاذبة جديدة".

 

وقال ناطق باسم الوكالة الحكومية الصينية المكلفة سوق الصرف "نعتقد أن الخبر نقل عن مصادر خاطئة، أو أنه مجرد أنباء كاذبة".

 

وأكد الناطق على الموقع الإلكترونى للوكالة أن بكين تدير عملياتها لشراء سندات الخزانة الأمريكية كغيرها من الاستثمارات، بحرفية حسب نشاط السوق وظروفها واحتياجاتها الاستثمارية.

 

والصين هى أكبر مالكة لسندات الدين الأمريكى، ورأى مراقبون أن هذه الأنباء تعكس تهديدا للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعد تصريحاته الحادة حول التجارة العالمية، وخصوصا حول ما يعتبره ممارسات غير عادلة من قبل الصين.

 

وأدت هذه الأنباء إلى تراجع سعر الدولار، مقابل معظم العملات الأخرى مع انخفاض الطلب الأجنبى على الدولار.


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الصين اليوان سندات



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