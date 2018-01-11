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بدء تطيبق منظومة البطاقات التموينية الذكية بالشرقية

الخميس، 11 يناير 2018 11:44 ص
بدء تطيبق منظومة البطاقات التموينية الذكية بالشرقية بطاقات تموين


الشرقية - إيمان مهنى
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بدأت محافطة الشرقية فى تطبيق المنظومة الحديثة للبطاقات التموينية الذكية بجميع الإدارات التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتطبيق كافة الإجراءات اللازمة لضمان حصول المواطن على مستحقاته من السلع التموينية المدعومة.

وشدد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، على ضرورة شن حملات تموينية وتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفين والتصدى لظاهرة الغش التجارى والتلاعب بالأسعار، وعدم تهريب السلع التموينية المدعمة وبيعها فى السوق السوداء بغرض الاتجار فيها والتربح منها، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ومن جانبها، أوضحت فايزة عبدالرحمن مدير مديرية تموين الشرقية، فى تصريح صحفى، أن جميع الإدارات التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة قد بدأت فى تسجيل بيانات المواطنين لتحديث بياناتهم سواء بالإضافة أو الحذف من البطاقة أو عمل بطاقة فصل اجتماعى أو نقل البطاقة من محافظة إلى محافظة أخرى أو استخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة أو استخراج بطاقات تموينية جديدة لمستحقى الدعم عن طريق تسجيل بيانات المواطنين على قاعدة بيانات مستحقى الدعم من السلع التموينية على موقع وزارة التموين والذى يساهم بدوره فى منع التلاعب بالدعم المخصص للمواطنين، كما سيحفظ للمواطن حقوقه ويضمن حصوله على البطاقة التموينية الذكية دون معاناة، مشيرة إلى أن المنظومة الحديثة تتيح ربط بيانات مستحقى الدعم التموينيى من خلال خدمة الرسائل القصيرة التى تصل الى المواطن مستحق الدعم على تليفونه المحمول لتحديث بياناته المسجلة على موقع وزارة التموين أو لتوضيح المراحل العملية لاستخراج بطاقته التموينية حتى حصوله علي البطاقة ويتم تقديم هذه الخدمة الى المواطنين مجاناً.

 


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