انتهاء قبول طلبات التدريب مجانا بمعهد السالزيان الإيطالى اليوم

تنتهى وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، من قبول طلبات راغبى التدريب بمعهد السالزيان الإيطالى مجانا، بدورات التدريب التحويلى على المهن الفنية المطلوبة لسوق العمل، وذلك بفرع الإسكندرية، فيما تستمر فى القبول بفرع القاهرة حتى 18 يناير الحالى.

وتشمل المهن التى سيتم التدريب عليها تشمل لحام أرجون (TIG) للحاصلين على دورة لحام اكسجين وكهرباء، وتركيبات كهربائية، ولحام كهرباء وأكسجين، وتبريد وتكييف، وميكانيكا سيارات، وكهرباء تحكم آلى كنترول، للحاصلين على دورة كهرباء تركيبات، والتحكم العددى P.L.C.S7.300 للحاصلين على دورات تدريبية فى التحكم العدديP.L.C.S.7. 200، والتحكم الرقمى خراطه C.N.C.

وأشار محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إلى أنه يشترط فى المتقدم للتدريب أن يكون مصرى الجنسية من أبوين مصريين، ومن خريجى المدارس الفنية الصناعية "نظام الـ 3 و5 سنوات"، والمعاهد الفنية الصناعية فوق المتوسطة والمؤهلات العليا، والجامعات والمعاهد الحكومية المصرية والخاصة، ولم يسبق له الحصول على منحة الوزارة للتدريب على دورات بالمعهد خلال عامين، وأن يكون من غير العاملين بأى جهة حكومية أو خاصة ، ومتفرغا تفرغا كاملا للدورة، حيث إن مواعيدها صباحا ومساءً.

كما يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومى (سارية المفعول)، وسن الطالب من 18 إلى 35 سنة، ويجتاز المقابلات الشخصية، واختبار تحديد المستوى للمتقدمين للالتحاق بالمعهد بديوان عام الوزارة، ويقدم إقرارا على نفسه بالالتزام التام بحضور الدورات، وفى حالة الانقطاع أو الغياب لمدة 3 أيام متفرقة أو متتالية خلال مدة الدورة يتم إلغاؤها ويقوم بتسديد قيمة الدورة كاملة للوزارة، ولا تلتزم بتوفير مقر إقامة أو مصاريف انتقال للمتدربين خلال فترة الدورة.

وقال "سعفان" إنه يتم تقدم الطلبات باليد مرفقا أصل وصورة من شهادة التخرج والتجنيد أو الإعفاء، وبطاقة الرقم القومى سارية، للاطلاع على الأصل والاحتفاظ بالصور، وتقدم المستندات والمقابلات الشخصية بمقر ديوان عام الوزارة 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر الدور السادس "الإدارة المركزية للتدريب المهنى" خلال الفترة المشار إليها من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر طول المدة المذكور عدا يومى الجمعة والسبت، وذلك للمتقدمين للالتحاق بفرع المعهد بالقاهرة وسوف يتم استكمال الاختبارات العملية وتحديد المستوى بمقر معهد السالزيان 2 شارع عبد القادر طه الساحل شبرا لمن ينطبق عليه شروط الالتحاق.

وبالنسبة لمعهد الدون بوسكو (فرع الإسكندرية)، تتم المقابلات الشخصية والاختبارات العملية حتى انتهاء قبول الطلبات اليوم الخميس، وتقدم المستندات والمقابلات الشخصية بمقر المعهد 99 شارع شريف اللبان الإسكندرية.