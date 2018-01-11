انتشار الجيش التونسى فى عدة مدن مع تصاعد حدة الاحتجاجات العنيفة

انتشار الجيش التونسى فى عدة مدن مع تصاعد حدة الاحتجاجات العنيفةالخميس، 11 يناير 2018 11:27 ص
تونس (رويترز)
قالت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، إن الشرطة اعتقلت 330 محتجا متورطين فى أعمال شغب وتخريب الليلة الماضية، مع تصاعد حدة الاحتجاجات العنيفة التى اجتاحت البلاد لليوم الثالث على التوالى ضد إجراءات تقشف بينما انتشر الجيش فى عدة مدن تونسية.
وقال شهود لـ"رويترز" إن الجيش انتشر فى مدينة تالة القريبة من الحدود الجزائرية بعد انسحاب كلى لقوات الأمن من المدينة الليلة الماضية عقب حرق المتظاهرين لمنطقة الأمن الوطنى بالمدينة.
وانتشرت الاحتجاجات العنيفة فى أرجاء البلاد منذ يوم الاثنين ضد قرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة ورفع الأسعار ضمن ميزانية 2018 لخفض العجز فى الميزانية وإرضاء مقرضين دوليين يضغطون على تونس لتدشين إصلاحات اقتصادية تأخرت كثيرا.
وينظر الغرب إلى تونس باعتبارها النجاح الديمقراطى الوحيد بين دول ما يسمى بانتفاضات الربيع العربى التى تفجرت فى 2011، لكن تسع حكومات تولت زمام البلاد منذ ذلك الحين ولم تتمكن أى منها من علاج المشكلات الاقتصادية المتزايدة.
وشملت احتجاجات الليلة الماضية عديد المدن الأخرى ومن بينها باجة وسوسة وسليانة والعاصمة والمهدية ونابل والقصرين وكانت عنيفة وشهدت عمليات تخريب ونهب وحرق.
وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز ولاحقت المحتجين. وانتشر الجيش فى سوسة وقبلى أيضا سعيا لحماية المبانى الحكومية التى أصبحت هدفا للمتظاهرين فى عدة مدن.
وقال خليفة الشيبانى المتحدث باسم وزارة الداخلية إن القوات الأمنية اعتقلت حوالى 330 شخصا متورطين فى أعمال تخريب وسلب الليلة الماضية، ليرتفع عدد المعتقلين منذ بدء الاحتجاجات العنيفة يوم الاثنين إلى حوالى 600 شخص.
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بواسطة:
مصرى
تلك مظاهرات للخرفان واعوانهم من النشتاء المأجورين
احذر ياشعب تونس العظيم الانسياق وراء تلك الدعوات المغرضه لان الخرفان سيركبون تلك المظاهرات ووقتها لن تستطيع ان تقاومه الا باستشهاد الكثير من الشعب واياكم الانسياق فقد جربتم من قبل نتائج الخريف العبرى وهذا هدف لبعض الدول لتفتيت دولتكم وتقسيمها وركوب الخرفان المتأسلمين مرة اخرى على كرسى الحكم حماكم الله ونصركم الى مافيه خير بلدكم والامه العربيه والاسلاميه