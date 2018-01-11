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اليوم.. نظر طلب رد المحكمة فى دعوى "بدل عدوى الأطباء"

الخميس، 11 يناير 2018 05:00 ص
اليوم.. نظر طلب رد المحكمة فى دعوى "بدل عدوى الأطباء" مجلس الدولة


كتب أحمد عبد الهادى
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تنظر الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، طلب نقابة الأطباء برد هيئة المحكمة، التى تنظر طعن الحكومة على حكم زيادة بدل العدوى.

وكانت النقابة العامة للأطباء، طلبت رد هيئة المحكمة فى 8 يونيو الماضى، وذلك بعد تنحى المستشار حسن البرعى، رئيس الدائرة لاستشعاره الحرج.

 


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مجلس الدولة

الحوادث

بدل العدوى

الأطباء



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