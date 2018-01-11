"اليوم السابع": "النقض" تلغى حكم سجن العادلى فى "فساد الداخلية"





تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على رأسها، "النقض" تلغى حكم سجن العادلى فى "فساد الداخلية" وتقرر إعادة محاكمته.. فريد الديب لـ«اليوم السابع»: الحكم يعنى إخلاء سبيل موكلى والمتهمين العشرة.. والمحامى محمد عثمان: إلغاء قرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال.





فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..



ـ قصة سقوط «عجوز حلوان» أخطر خاطف أطفال بالقاهرة.. خطف 3 أطفال من الوراق وبولاق وشبرا.. يستدرج ضحاياه بحجة مساعدته فى شراء دواء.. وطفلة الوراق هربت وأسرتها تلقى القبض على المتهم





ـ السيسى يجتمع بقيادات الجيش والشرطة ويطلع على إجراءات مواجهة الإرهاب



ـ "النقض" تلغى حكم سجن العادلى فى "فساد الداخلية" وتقرر إعادة محاكمته.. فريد الديب لـ«اليوم السابع»: الحكم يعنى إخلاء سبيل موكلى والمتهمين العشرة.. والمحامى محمد عثمان: إلغاء قرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال





ـ معركة الصوفية والسلفية.. السلفيون: الحسين لم يأت مصر وعلى "الأوقاف" إزالة الضريح



ـ سقوط رئيس شركة النصر للتعدين فى قبضة الرقابة الإدارية





ـ التحقيقات الإيطالية تحاصر الإخوانية مها عبدالرحمن فى أول استجواب منذ مقتل «ريجينى»



ـ خطة البدرى لـ"كسر" لعنة الخسارة خارج الأرض.. ومفاجآت حسام حسن فى تشكيل وطريقة المصرى





ـ رئيس المركز الإعلامى للروهينجا: رئيس ميانمار السابق كان يصف المسلمين بالحشرات



ـ «العصار» يفتتح 3 معارض للإنتاج الحربى بالإسكندرية





ـ تدمير عربة ربع نقل و5 دراجات نارية للإرهابيين وسط سيناء.. القوات البحرية تضبط مركبا بالمياه الإقليمية بداخله كمية كبيرة من المخدرات



ـ وزير التجارة: مصر تترشح رسميا لمنصب سكرتير عام «الكوميسا»





ـ احتجاجات تونس تتصاعد.. والجيش ينتشر فى الشوارع.. رئيس الوزراء يدافع عن «حزمة الضرائب» ويتوعد «المخربين».. "الداخلية" تعتقل 600 متظاهر



ـ تفاصيل ضبط سفينة تركية مليئة بالمتفجرات ومتجهة إلى ليبيا.. الأمن اليونانى: السفينة تلقت أوامر بالاتجاه إلى مصراتة بـ29 حاوية متفجرات





ـ القبض على طالبين بعد وضعهما قنبلة كاذبة أمام مدرسة فى الحامول





