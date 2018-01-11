الولايات المتحدة تحقق فى تهريب المخدرات إلى حزب الله





أ.ف.ب

أعلن القضاء الأمريكى، الخميس، عن إنشاء وحدة خاصة للتحقيق حول حزب الله الشيعى اللبنانى، الذى تتهمه واشنطن بالحصول على تمويل عبر الاتجار بالمخدرات.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، فى بيان أن "هذا الفريق حول تمويل حزب الله والاتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب مكلف التحقيق حول الافراد والشبكات التى تقدم دعما لحزب الله وملاحقتهم".