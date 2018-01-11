الواحة للنفط الليبية ستصدر 286 ألف برميل يوميا من الخام من ميناء السدر

فى فبراير..
الواحة للنفط الليبية ستصدر 286 ألف برميل يوميا من الخام من ميناء السدرالخميس، 11 يناير 2018 06:41 م
النفط-ارشيفيه-
رويترز
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أظهر برنامج تحميل أن شركة الواحة للنفط الليبية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة تخطط لتصدير 286 ألف برميل يوميا من الخام من ميناء السدر فى فبراير على متن 12 ناقلة.
يأتى هذا بالمقارنة مع مستوى معدل بلغ 264 ألف برميل يوميا فى يناير كانون الثانى جرى شحنها على متن 12 ناقلة أيضا.
وجرى تأجيل تحميل ناقلة واحدة من ديسمبر إلى يناير وفقا لوثيقة البرنامج بسبب انقطاع دام أسبوعا فى خط أنابيب يصل إلى الميناء.
والواحة مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وهيس كورب وماراثون أويل كورب وكونوكو فيليبس.
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