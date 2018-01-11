video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 12 يناير 2018 01:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فى فبراير..

الواحة للنفط الليبية ستصدر 286 ألف برميل يوميا من الخام من ميناء السدر

الخميس، 11 يناير 2018 06:41 م
الواحة للنفط الليبية ستصدر 286 ألف برميل يوميا من الخام من ميناء السدر النفط-ارشيفيه-


رويترز
إضافة تعليق

أظهر برنامج تحميل أن شركة الواحة للنفط الليبية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة تخطط لتصدير 286 ألف برميل يوميا من الخام من ميناء السدر فى فبراير على متن 12 ناقلة.

يأتى هذا بالمقارنة مع مستوى معدل بلغ 264 ألف برميل يوميا فى يناير كانون الثانى جرى شحنها على متن 12 ناقلة أيضا.

 

وجرى تأجيل تحميل ناقلة واحدة من ديسمبر  إلى يناير  وفقا لوثيقة البرنامج بسبب انقطاع دام أسبوعا فى خط أنابيب يصل إلى الميناء.

 

والواحة مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وهيس كورب وماراثون أويل كورب وكونوكو فيليبس.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الطاقة الإماراتى: لسنا قلقين من سعر النفط الحالى

النفط ينزل عن أعلى سعر فى 3 سنوات تخوفا من مغالاة فى الصعود

وزير النفط العراقى: نبدأ تصدير خام كركوك لإيران قبل نهاية يناير

شركة الواحه

النفط الليبيه

ميناء السدر



لا تفوتك
مجلس الزمالك يجتمع الأربعاء.. ومرتضى منصور يعتذر عن عدم الحضور

مجلس الزمالك يجتمع الأربعاء.. ومرتضى منصور يعتذر عن عدم الحضور

انقطاع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 20 ساعة السبت المقبل

انقطاع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 20 ساعة السبت المقبل

الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها

الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها

بعد نجاحها فى الصين.. هل تساعد إقامة مستشفى بمصر الزوجة على "تطفيش" عشيقة زوجها.. زوجات يطالبن بتكرار التجربة الصينية للانتقام من الرجل الخائن.. واستشارى علاقات زوجية: الفكرة لا تناسب المصريين والحل فى التفاهم

بعد نجاحها فى الصين.. هل تساعد إقامة مستشفى بمصر الزوجة على "تطفيش" عشيقة زوجها.. زوجات يطالبن بتكرار التجربة الصينية للانتقام من الرجل الخائن.. واستشارى علاقات زوجية: الفكرة لا تناسب المصريين والحل فى التفاهم

مدير الشهر العقارى بالشرقية: 9000 توكيل لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة

مدير الشهر العقارى بالشرقية: 9000 توكيل لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة

روسيا اليوم: التعاون بين القاهرة وموسكو فى بناء محطة الضبعة يثير قلق اسرائيل

روسيا اليوم: التعاون بين القاهرة وموسكو فى بناء محطة الضبعة يثير قلق اسرائيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة