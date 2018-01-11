النيابة تطلب تقرير مفتش الصحة حول العثور على جثة ربة منزل أمام مسجد ببولاق

النيابة تطلب تقرير مفتش الصحة حول العثور على جثة ربة منزل أمام مسجد ببولاقالخميس، 11 يناير 2018 06:00 ص
جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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طلبت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار هشام الشريف تقرير مفتش الصحة الذى وقع الكشف الطبى على ربة منزل عثر عليها متوفاة أمام مسجد ببولاق الدكرور، للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها، فضلا عن تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل أمام مسجد، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المناظرة للجثة تبين عدم وجود أى إصابات بها، وعثر بجانبها على حقيبة تحتوى على مبلغ 40 جنيها، وبخاخة صدر، ووثيقة زواج.
تبين أنها تتواجد بالمكان للحصول على مساعدات مالية من المواطنين، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.
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