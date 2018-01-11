النفط ينزل عن أعلى سعر فى 3 سنوات تخوفا من مغالاة فى الصعود





سنغافورة (رويترز)

تحرك النفط بعيدا عن أعلى مستوى فى ثلاث سنوات اليوم، الخميس، بفعل مؤشرات على أن ارتفاع الخام البالغ 13% منذ أوائل ديسمبر ربما بلغ نهايته لكن الأسعار تلقت بعض الدعم من انخفاض مفاجئ فى الإنتاج ومخزونات الخام بالولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0529 بتوقيت جرينتش بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 63.50 دولار للبرميل بانخفاض سبعة سنتات عن التسوية السابقة، لكنها مازالت قرب أعلى سعر منذ ديسمبر 2014 البالغ 63.67 دولار للبرميل الذى سجلته فى الجلسة السابقة.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 69.10 دولار للبرميل بانخفاض عشرة سنتات عن سعر التسوية السابق لكنها مازالت قريبة من ذروة الجلسة السابقة 69.37 دولار للبرميل وهو الأعلى منذ مايو 2015.

ويظهر تزايد الضغط على الأسعار فى سوق النفط الحاضرة، حيث خفضت إيران والعراق ثانى وثالث أكبر منتجين للنفط فى أوبك هذا الأسبوع أسعار الإمدادات للمحافظة على القدرة التنافسية.

وتحظى أسواق النفط بصفة عامة بالدعم من خفض الإنتاج الذى تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا والذى بدأ فى يناير من العام الماضى ومن المقرر أن يستمر لنهاية 2018.

وحصلت الأسعار على مزيد من الدعم الليلة الماضية من الولايات المتحدة حيث انخفضت مخزونات الخام نحو خمسة ملايين برميل فى الأسبوع المنتهى فى الخامس من يناير إلى 419.5 مليون برميل.

ويقل ذلك بقليل عن متوسط خمس سنوات البالغ ما يزيد قليلا على 420 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن الإنتاج الأمريكى من النفط انخفض 290 ألف برميل يوميا إلى 9.5 مليون برميل يوميا مما يثبط التوقعات بأن يتجاوز الإنتاج حاجز العشرة ملايين برميل يوميا.