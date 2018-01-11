المشدد 10 سنوات لـ8 متهمين خطفوا فلاح وسمسار أراضى وطلبوا فدية بالمحلة

الغربية – عادل ضرة

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية برئاسة المستشار إبراهيم الغرابلى، بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، لقيامهم بخطف فلاح وسمسار أراضى بقرية كفر حجازى مركز المحلة، وطلبهم فدية ماليه لإطلاق سراحهم.

وترجع الواقعة لشهر ديسمبر 2016 بتلقى لعميد علاء الغرباوى مأمور مركز المحلة بلاغًا من "ح. م. أ .ع" 29 سنة فلاح، بخروج والده "محمد أ ع" 50 سنة، سمسار أراضى ومقيم بالمحلة صحبه شخصين ( غير معلومين لديه ) للتوسط لهما فى بيع قطعة أرض مبانى بزمام قرية كفر حجازى دائرة المركز ولم يعد للمنزل.

وأثناء السير فى إجراءات البحث والنشر عن الغائب وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم مركز المحلة، بأن أهلية المتغيب يقومون بجمع مبالغ مالية من أصحاب المصانع بزعم تلقيهم اتصال تليفونى من مجهول يطلب منهم دفع مبلغ ( مليون جنيه ) نظير إطلاق سراح المتغيب.

ووجه اللواء حسام الدين خليفه مدير أمن الغربية أنذاك بتكثيف الجهود وصولا إلى حقيقه الواقعة، وسرعة تحديد وضبط الجناة، وقد أوكل تنفيذ تلك خطة البحث الجنائى لفريق تحت إشراف العميد مسعد أبو سكين رئيس قسم المباحث الجنائية أنذاك والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والمقدم أحمد كوهية مفتش مباحث المركز والرائد محمد البرلسى رئيس مباحث المركز.

وأسفرت جهود البحث إلى تحديد مستخدمى رقم الهاتف المشار إليه، وتبين أنهما "و.ل. إ "41 سنة عامل و"أ ر ال" 33 سنة عامل جبس، و" و.ا.س" 40 سنة صاحب محل مفروشات ( نجل خال والدة المتغيب)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهم جهازى هواتف محموله التى تم تشغيل الخط المستخدم السابق ذكره فى التفاوض مع أهلية المتغيب، وبمواجهتهم أقرا أنهما على علم بواقعة التغيب فاتفقا فيما بينهم على مساومة أهلية المتغيب والنصب عليهم للحصول منهم على مبالغ ماليه، كما أضافا بعدم علمهم بمكان المتغيب وظروف غيابه.

وأسفرت الجهود إلى أن مرتكبى حادث خطف المجنى عليه واحتجازه ومساومة أهليته على دفع فدية مليون جنيها نظير اطلاق سراحه كل من "ياسر إ ال ر" 43 سنة عاطل، و"مسعود ف " 40 سنة عامل، و"محمد أ ن ق" 25 سنة، صاحب سنترال، و"فارس ع أ أ " 22 سنة جزار و" ع.ب. ا " 39 سنة عاطل، و"شلبى ع ش س " 35 سنة عاطل، و"هانى ر ال " 25 سنة سائق بمركز المحلة، وبتقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وتم ضبط المتهمين وبحوزة الثالث سلاح أبيض ( مطواه و 500 جنيها )، بإرشاد المتهمين تم تحرير المجنى عليه حال احتجازه مقيد اليدين ومعصوب العينين بالمنزل سكن السادس بقرية العامرية، وتم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهمين أمام أحمد نجيب رئيس نيابات مركز المحلة بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بارتكابهم حادث خطف المجنى عليه.