المرور:فتح طريق إسكندرية الصحراوى أمام السيارات بعد انقشاع الشبورة المائية

المرور:فتح طريق إسكندرية الصحراوى أمام السيارات بعد انقشاع الشبورة المائيةالخميس، 11 يناير 2018 08:22 ص
طريق مصر إسكندرية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية، فتح طريق إسكندرية الصحراوى أمام حركة مرور السيارات بعد انقشاع الشبورة المائية مع استمرار التواجد المرورى.
وكان رجال المرور أغلقوا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الطريق الصحراوى نظرا لوجود شبورة كثيفة بسبب الشبورة المائية الكثيفة حفاظ على أرواح المواطنين وتجنبا لوقوع الحوادث.
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