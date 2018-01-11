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المرور: حملات رادار لكشف متعاطى المخدرات وتأمين الرحلات على الطرق السريعة

الخميس، 11 يناير 2018 08:16 ص
المرور: حملات رادار لكشف متعاطى المخدرات وتأمين الرحلات على الطرق السريعة حملة مرورية - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة للمرور، من تواجد الخدمات المرورية على الطرق بناء على تعليمات اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات علي السيارات لتأمين الرحلات وتكثيف حملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.

 

تأتى تلك الحملات فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية والتواجد الميدانى على الطرق الرئيسة تحت إشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

 

 


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