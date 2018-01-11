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المرور تناشد قائدى السيارات الحذر أثناء القيادة بسبب ظهور الشبورة

الخميس، 11 يناير 2018 07:34 ص
المرور تناشد قائدى السيارات الحذر أثناء القيادة بسبب ظهور الشبورة شبورة - صورة أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت شبورة على الطرق السريعة والصحراوية وبالمحاور الرابطة بين المحافظات، وتهيب الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور باتباع تعاليم القياده الأمنة فى الشبورة منها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف.

 

وشددت إدارة المرور على قائدى السيارات بإضاءة جميع الأنوار السيارة مع وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض تجنبا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة مما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية.

 

وتناشد إدارة المرور بزيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك مع الالتزام بالمسار (الحارة المرورية) مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية كما يجب السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع مع فتح جزئى لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

 

كما يجب استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعا واستعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج مع عدم التوقف فى نهر الطريق.

 

وأكدت إدارة المرور بأنه فى حالة حدوث عطل فجائى للسيارة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل السيارة بـ 30 متر فى اتجاه السير والاتصال للإبلاغ عن الحوادث على رقم 01221110000.


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