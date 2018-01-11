"المرور" تغلق طريق إسكندرية الصحراوى بسبب الشبورة المائية





كتب عبد الرحمن سيد

أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور، طريق إسكندرية الصحراوى بسبب انعدام الرؤية من البوابات حتى الكيلو 126 وتهيب إدارة المرور بتوخى الحذر أثناء القيادة.

وكانت المتابعات الميدانية رصدت انعدام الرؤية أمام قائدى السيارات، بسبب شبورة كثيفة تحجب الرؤية أمامهم فى الطريق وعلى الفور تم غلق الطريق الصحراوى لانعدام الرؤية بسبب الشبورة المائية.