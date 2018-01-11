المرور: أعمال إصلاحات وتطوير أعلى كوبرى فيصل والدقى مساء اليوم





كتب عبد الرحمن سيد

تشرف الإدارة العامة لمرور الجيزة على أعمال إصلاحات أعلى كوبرى فيصل لمدة 3 أيام بدء من مساء اليوم الخميس، مما يستلزم إغلاق جزئى لحارة مرورية وفتح باقى الحارات أمام حركة السيارات كما سيتم إجراء أعمال تطوير أعلى كوبرى الدقى اتجاه حديقة الأورمان لمدة 7 ساعات، بدء من الساعة 12 ليلا حتى 7 صباح الجمعة وسط تدعيم الطريق بالخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.

كما ستقوم الشركات المنفذة لأعمال إصلاحات كوبرى فيصل والدقى بوضع العلامات الإرشادية والمرورية والحواجز الحديدية بمحيط الأعمال بالتنسيق مع إدارة المرور منعا لظهور أى كثافات مرورية ومنعا لوقوع أى حوادث لحين انتهاء الأعمال فى المدة المحددة لها.