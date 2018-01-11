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الخميس، 11 يناير 2018 01:11 م
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المركزى للإحصاء: انخفاض عجز الميزان التجارى بنسبة 15.4% فى أكتوبر الماضى

الخميس، 11 يناير 2018 10:54 ص
المركزى للإحصاء: انخفاض عجز الميزان التجارى بنسبة 15.4% فى أكتوبر الماضى اللواء أبو بكر الجندى


كتبت هبة حسام
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أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية أكتوبر 2017 ، وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 3.22 مليــار دولار خـــلال شهر أكتوبر 2017 مقابل 3.79 مليار دولار لنفس الشـهر مــن العام السابـق بنسبــة إنخفاض قدرها 15.4٪.

وذكر البيان أنه من أهم المؤشرات ارتفعت قيمـــة الصــادرات بنسبــــة 21.5٪ حيـث بلغـت 2.24 مليــار دولار خـلال شهــر أكتوبر 2017 ، مقابل 1.85 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (ملابس جاهزة بنسبة 41.1٪، أسمدة بنسبة 16.9٪، لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك " بنسبة 39.2 ٪, صابون ومحضرات تنظيف بنسبه 37.3 ٪.

 بينما انخفضت صـادرات بعض السلع خــلال شهر أكتوبر 2017 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق وأهمها (فواكه طازجة بنسبة 28.3 ٪، منتجات بترول بنسبة 12.7 ٪، البترول الخام بنسبة 9.5 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 1.4 ٪ .

وقال الجهاز إن قيمـة الواردات انخفضت بنسبة 3.3٪، حيث بلغـت 5.46 مليار دولار خـلال شهر أكتوبر 2017 مقابل 5.64 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: سيارات ركوب بنسبة 45.4 ٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 3.0 ٪، منتجات البترول بنسبة 1.5 ٪، ذرة بنسبة 1.4٪ .

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2017 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهــمها : (مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 19.2٪، لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك " بنسبة 5.3 ٪، لحوم بنسبــة 38.7 ٪، قمح بنسبة 11.2 ٪.


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المركزى للتعبئة والاحصاء

انخفاض عجز الميزان التجارى

ابو بكر الجندى



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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

15.4% ...مره واحده

😎

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