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المتحدث باسم الجيش الليبى: تركيا تدعم الإرهاب فى ليبيا ومصر

الخميس، 11 يناير 2018 11:09 م
المتحدث باسم الجيش الليبى: تركيا تدعم الإرهاب فى ليبيا ومصر المسمارى


كتب- أحمد جمعة
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قال المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسمارى، إن الدعم التركى للعصابات الإرهابية فى ليبيا ليس بجديد، مؤكدا أن تركيا تدعم الإرهاب فى ليبيا فقط بل وكل دول المنطقة وخاصة مصر.
 
 
وأكد المسمارى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،  اليوم الخميس، أن الدور التركى كبير جدا فى دعم التطرف والإرهاب وله مخاطر مستقبلية على أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط كأنها تقول إن التيار العثماني لازال قويا وقادرا على إحداث تغيير جذرى فى أيديولوجيات العالم وهذا ما يدل عليه خط سير الإرهابيين من داعش وغيرها يتم تجنيدهم إلكترونيا من داخل تركيا.
 
 
وأوضح المسمارى، أنه يتم تأمين استقبال الدواعش في تركيا ومن ثم نقلهم لمناطق داعش، مؤكدا أن رفض الاتحاد الأوروبي انضمام تركيا إليه جاء الرد من أنقرة  بالتغلغل فى دول الاتحاد ودول الطوق من خلال استقطاب وتجنيد الشباب، مؤكدا أنه حال استمر العمل هكذا ستسقط أوروبا، فى غضون العشرين سنة القادمة.
 
 
 
وشدد على أن خطاب أردوغان فى كل المحافل يؤكد دائما على دور أجداده، وهو الدور الذى يسعى إليه هو الآن بتجهيل دول الجوار والسيطرة على العالم الاسلامي ونهب خيراته، مضيفا "كأنه يحلم بأحلام أجداده ونحن فى القيادة العامة نتابع فى هذه التحركات والعمليات التركية الإرهابية وهذه ليست العملية الأولى ولن تكون الأخيرة".
 
 
 

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