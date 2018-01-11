الكرملين ينتقد تقريرا أمريكيا يتهم روسيا بالتدخل فى الانتخابات بأنه "ضار"





موسكو (رويترز)

وصف الكرملين، تقريرا نشره نواب أمريكيون ديمقراطيون يتهم روسيا بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية بأنه ضار بالعلاقات الثنائية وبالولايات المتحدة نفسها.

واتهم النواب الديمقراطيون روسيا أمس الأربعاء بتنفيذ "هجوم شرس" على المؤسسات الديمقراطية فى أنحاء العالم، وطالبوا الرئيس دونالد ترامب بالتعامل مع التدخل الخارجى فى الانتخابات باعتباره أزمة وطنية.

ونشر الديمقراطيون فى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ تقريرا يتضمن تفاصيل ما وصفوه بجهود روسية على مدى ما يقرب من عقدين للتأثير فى السياسات فى أنحاء أوروبا وانتقدوا ترامب لأنه لم يبذل جهدا يذكر للتصدى لتلك المشكلة.

وأعدت اللجنة التقرير بناء على طلب من السناتور بن كاردن أرفع عضو ديمقراطى فيها، وقال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، الذى نفى مرارا اتهامات مسؤولين بالمخابرات الأمريكية وآخرين لموسكو بالتدخل فى أى انتخابات أجنبية، فى مؤتمر صحفى عبر الهاتف إن روسيا ترفض أى اتهامات لها بالتدخل وإنها مستاءة من استمرار صدور هذه المزاعم.