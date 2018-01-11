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"القوافل الثقافية ومواجهة التطرف" فى ندوة "النيل للإعلام" بسوهاج

الخميس، 11 يناير 2018 12:35 ص
"القوافل الثقافية ومواجهة التطرف" فى ندوة "النيل للإعلام" بسوهاج جلنب من الندوة


سوهاج - محمود مقبول
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 نظم مركز النيل للإعلام بسوهاج الهيئة العامة للاستعلامات ندوة اعلامية حول دور القوافل الثقافية فى مواجهة التطرف شارك فى الندوة عدد من الأدباء والمثقفين ومسئولى الوحدات المحلية، وحاضر فيها الشيخ جابر عبدالعليم موجه عام شئون القران الكريم بالمنطقة الأزهرية ومحمد فاروق رئيس فرع نادى الأدب بقصر الثقافة بسوهاج.

 

وأشار عبدالعليم عبدالراضى مدير المركز لأن الندوة تناولت وضع رؤية محلية التنمية الثقافية بمحافظة سوهاج وزيادة الوعى لدى المواطنين من خلال فهم صحيح الدين البعد عن الغلو والتشدد والتطرف وإثراء ثقافة التسامح والانتماء للوطن.

 

ودعت الندوة إلى عمل انشطة ثقافية لتجمعات المواطنين فى القرى والمدن بمراكز الشباب والمدارس والمستشفيات والمقاهى ومواقف السيارات والجمعيات الزراعية وغيرها لعمل حالة من الحوار غير التقليدى لمناقشة القضايا التى تشغلهم ومواجهة الأفكار الهدامة والمتشددة من خلال دعاة الأزهر والأوقاف والأدباء والشعراء.

 

كما دعت الندوة إلى النهوض بالعملية التعليمية وإصلاح شأن المعلم والتلميذ والمناهج والاهتمام بالأنشطة الفنية والمدرسية وإيجاد مشروعات تتعلق بالبعد الاقتصادى واستيعاب الأيدى العاملة فى محافظة سوهاج للحد من مثلث الفقر والجهل والمرض.

 

كما أوصت الندوة بتدشين صفحة للقوافل الثقافية على مواقع التواصل الاجتماعى وفى نهاية الندوة القى عدد من الشعراء عدة قصائد تتناول دحض التطرف والتشدد والغلو ودعم الثقافة والتنوير وحب الوطن وكان من أبرز الشعراء الذين القوا هذه القصائد الشاعر جميل عبدالرحمن والشاعر أحمد خليل السوهاجى والشاعر فتحى الصومعى والشاعر عبداالرحمن الشريف والشاعر أحمد أبوالدهب والشاعر فرغلى الخبيرى والشاعر محمد البندارى والدكتورة وفاء الحكيم وزاهية الطيب عضو مجلس النواب السابق والشاعرة سميحة أبو حسين والشاعر سمير الشلقامى والشاعر محمد الردان والشاعرة سهير الكاتب.

 


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