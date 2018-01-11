القبض على شخص لانتحاله صفة عضو بمجلس الدولة بالمنوفية





المنوفية - محمود شاكر

تمكنت إدارة مرور المنوفية، من القبض على شخص انتحل صفة عضو بمجلس الدولة أثناء مروره بأحد الكمائن.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا من المقدم أحمد المليجى وكيل إدارة المرور، بأنه أثناء مروره بمدينة شبين الكوم شاهد سيارة ملاكى منوفية بها ملصقات وزجاج فاميه ولوحات سوداء اللون قيادة "و ج م" لا يحمل رخصة قيادة، وبطلب تحقيق شخصيته أفاد بأنه لا يحمل تحقيق شخصية حاليا، وأنه يعمل عضو مجلس الدولة.

وبالكشف على السيارة، تبين أن اللوحات تخص سيارة أخرى ملك "ح ص ا"، وبإحضار تحقيق شخصية المذكور تبين أنه يعمل محام، ومقيم بمدينة شبين الكوم، منتحلا صفة عضو هيئة قضائية، وتم ضبط 6 طلقات صوت داخل السيارة.

تم التحفظ على السيارة، والمضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.