"العقبة لإدارة الموانئ الأردنية" تبدأ بإزالة قطعة بحرية غارقة بميناء العقبة





(أ ش أ)

بدأت شركة العقبة الأردنية لإدارة وتشغيل الموانئ، بإزالة قطعة بحرية "ماعونة" غرقت، عند الرصيف المشترك فى الميناء الأوسط دون وقوع إصابات بشرية، حسب مصدر فى ميناء العقبة.

وأكد مدير عام الشركة، المهندس محمد المبيضين، أن القطعة البحرية كانت تستخدم لتحميل الآليات الثقيلة، مشيرا إلى أن كوادر الشركة باشرت بتنفيذ خطة خاصة وضعت للتخلص منها خلال 24 ساعة، لافتا أن ملكيتها تعود لشركة تطوير العقبة.

وأضاف المبيضين، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أن التخلص من القطعة البحرية التى تقع ضمن منطقة الميناء الأوسط لا يؤثر على العمليات المينائية ولا على حركة الملاحة البحرية فى تلك المنطقة، لاسيما وأنها متهالكة وخارجة عن الخدمة؛ حيث كانت تعمل لصالح محطة تصدير الأسمنت السائب والمتوقفة عن العمل أيضا منذ أكثر من 10 سنوات.

وأوضح أن التخلص من القطعة البحرية سينفذ من خلال كوادر فنية من أصحاب الاختصاص فى الشركة.