العراق يخفض سعر خام البصرة فى شحنات فبراير





رويترز

خفض العراق أسعار البيع الرسمية لخام البصرة على مستوى العالم فى فبراير فى ظل تقلص أرباح التكرير وتراجع الأسعار فى السوق الفورية ومواكبة لخفض منتجين آخرين فى الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتها المنافسة.

وقالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) اليوم الخميس، إن العراق خفض سعر البيع الرسمى لخام البصرة الخفيف فى شحنات فبراير المتجهة إلى آسيا 30 سنتا عن الشهر السابق، ليصبح بخصم خمسة سنتات للبرميل عن متوسط أسعار خامى عمان ودبى.

وأظهرت بيانات تجارية أن هذا أوسع خصم فى سعر خام البصرة الخفيف مقارنة مع الخام العربى المتوسط الذى تنتجه السعودية منذ نوفمبر 2016.

وقالت سومو فى بيان بالبريد الإلكترونى، إنه تقرر تسعير خام البصرة الثقيل المتجه إلى آسيا فى نفس الشهر بخصم 3.75 دولار للبرميل عن خامى عمان ودبى، مضيفة أن العراق ثانى أكبر منتج للنفط بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ويبيع معظم نفطه الخام إلى مشترين آسيويين، ومن المرجح أن تكون سومو قد خفضت أسعار البيع الرسمية فى ظل تراجع الإقبال فى السوق على خامى البصرة الخفيف والثقيل.

وفى الشهر الماضى، عرضت سومو شحنات فبراير من الخامين الخفيف والثقيل عبر عطاءات فى بورصة دبى للطاقة، لكنها لم تتلق أى عروض مما يشير إلى أن السوق تقيم الخامين بأسعار أقل من أسعار البيع الرسمية لهما.

وقال أحد تجار خام البصرة فى سنغافورة، إن قيمة الخام الخفيف تحميل فبراير ستظل على الأرجح بخصم سعرى، حيث أدى تراجع هوامش ربح زيت الوقود إلى ضغوط على أسعار الخامات المتوسطة والثقيلة.

وخفضت السعودية أكبر منتج ومصدر للنفط داخل أوبك، أسعار فبراير لخاماتها المكافئة لخامى البصرة الخفيف والثقيل. وتقرر خفض أسعار بيع الخام العربى المتوسط والثقيل إلى آسيا بمقدار 20 سنتا للبرميل لكل منهما.

ويضخ العراق المزيد من الخام فى السوق فى إطار زيادة الصادرات من الجنوب إلى 3.535 مليون برميل يوميا فى ديسمبر، لتعويض انخفاض الصادرات من الشمال.

وتحدد سعر البيع الرسمى لخام البصرة الخفيف فى الشحنات المتجهة إلى أسواق أمريكا الشمالية والجنوبية عند 50 سنتا للبرميل دون مؤشر أرجوس للخام عالى الكبريت، وذلك بانخفاض عن الشهر السابق فى حين هبط سعر بيع خام كركوك إلى الولايات المتحدة، ليصبح بعلاوة 55 سنتا للبرميل فوق المؤشر ذاته.

وبالنسبة للشحنات المتجهة إلى أوروبا فقد تقرر خفض سعر خام البصرة الخفيف لشهر فبراير 10 سنتات إلى سعر برنت المؤرخ منقوصا منه 3.15 دولار للبرميل فى حين تقرر رفع سعر البيع الرسمى لخام كركوك إلى ما يقل 2.80 دولار عن برنت.