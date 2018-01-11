"الصناعات الهندسية": الحكومة حريصة على النهوض بالصناعة المحلية

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أكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، محمد المهندس، أن الحكومة حريصة على توفير الدعم الكامل للصناع المصريين؛ للنهوض بالصناعة المحلية التى تعتبر قاطرة النمو للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن المنتجات المحلية لا تقل جودة عن نظيرتها المستوردة.

وقال المهندس - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس - إن غرفة الصناعات الهندسية شاركت في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب؛ لمناقشة التعديلات الخاصة على القانون رقم (5) لسنة 2015 حول تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية؛ وذلك بهدف القضاء على الثغرات التي تعوق تطبيق القانون.

ونوه بأن اللجنة طلبت حصر عدد الشركات والمصانع التابعة للقطاع التي ستشارك في المناقصات الحكومية، كما ناقشت أثر تطبيق القانون عقب مرور عامين ونصف من إقراره.

وأشار إلى أنه سيتم تنظيم عدد من الجولات الميدانية خلال المرحلة المقبلة للمناطق الصناعية؛ لمعرفة أهم الصعوبات التي تواجه تلك المناطق وإيجاد حلول عاجلة لها.