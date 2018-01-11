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"الصحفيين" تعلن تنظيم مؤتمرا بعنوان "القدس فى العواصم العربية"

الخميس، 11 يناير 2018 03:25 م
"الصحفيين" تعلن تنظيم مؤتمرا بعنوان "القدس فى العواصم العربية" نقابة الصحفيين


كتب محمد السيد
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أعلنت لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين،عن تنظيم مؤتمر صحفى، السبت القادم الموافق 13 يناير الجارى، يعرض فيه الدكتور ماجد عثمان نتائج استطلاع مركز بصيرة حول رأي المصريين فى قرار الرئيس الأمريكى دوانالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس.

وأضافت اللجنة فى بيان لها ،أنه ستعلن نتائج استطلاعات رأى مماثلة أجريت في عدد من العواصم العربية باستخدام نفس المنهجية عن ذات القرار خلال المؤتمر.

واختتمت اللجنة بيانها :"يبدأ المؤتمر في تمام الثانية عشرة ظهرا يوم السبت القادم، بالقاعة المستديرة، ويفتتحه نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة ومحمد سعد عبد الحفيظ مقرر لجنة الشئون العربية".

 


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