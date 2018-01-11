الصحة: ربط الصيدليات والشركات والمصانع بشبكة إلكترونية واحدة





كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، أنه جار ربط الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن والمصانع بنظام إلكترونى موحد لاستبيان حجم المخزون من الأدوية وخاصة الأصناف الحيوية .

وقال الدكتور رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، إن الميكنة والربط الإلكترونى تمكن من التعرف على جميع البيانات الدوائية حتى يتم اتخاذ قرارات سليمة فيما يخص القطاع الدوائى .

وأضافت رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، أن الإدارة لديها مشروعًا قوميًا مستمرة فيه، وهو ميكنة القطاع الدوائى بأطراف المنظومة التى يضمها، لافتة إلى أنه سيتم الانتهاء من ذلك خلال الفترة المقبلة.