الشهر العقارى: مد العمل اليوم حتى آخر مواطن موجود لاستخراج تأييدات المرشحين





كتبت هدى أبو بكر

صرح المستشار محمد عجاج، رئيس المكتب الفني ورئيس غرفة عمليات الشهر العقاري بوزارة العدل، أن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم وجه مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري المستشار ممدوح طبوشة بمد العمل اليوم الخميس بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بتوثيق إقرارات التأييد لمرشحى الرئاسة حتى آخر مواطن موجود داخل مكاتب الشهر العقارى، حتى لو كان ذلك بعد الساعة السادسة مساء، موعد انتهاء العمل.





وقال عجاج، فى تصريح له، إن القرار صدر نتيجة الإقبال المتزايد من المواطنين على توثيق إقرارات التأييد لمرشحى الرئاسة بالإضافة إلى التيسير على هؤلاء المواطنين التى حالت ظروف عملهم دون التوجه إلى مقرات الشهر العقارى خلال المواعيد المقررة رسميا وهى من التاسعة صباحا حتى السادسة مساء.

وأشار إلى أن أبرز هذه المكاتب هى :"أسيوط ، البحيرة، أسوان، شمال القاهرة، الزقازيق".





