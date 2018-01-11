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الشرطة العراقية: تدمير 3 مقرات لـ"داعش" على الحدود مع صلاح الدين

الخميس، 11 يناير 2018 10:47 ص
الشرطة العراقية: تدمير 3 مقرات لـ"داعش" على الحدود مع صلاح الدين الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية


بغداد (أ ش أ)
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أعلنت الشرطة العراقية اليوم الخميس، تدمير ثلاث مقرات لتنظيم "داعش" الإرهابى على الحدود مع محافظة صلاح الدين.

وقالت قيادة شرطة محافظة ديالى فى بيان اوردته قناة "السومرية نيوز" إن قوة أمنية مشتركة من شرطة ديالى نفذت عملية أمنية فى منطقة مطيبيجة الواقعة على الحدود الإدارية لمحافظة صلاح الدين وشملت قرى البو عواد والبو حروش وحاوى العظيم،مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن تدمير ثلاث مقرات لـ "داعش" وتفجير أربع عبوات ناسفة وحرق زورقين ودراجة نارية.

وكانت شرطة ديالى قد نفذت سلسلة عمليات متكررة فى المطيبيجة خلال الأشهر الماضية أسفرت عن نتائج مهمة فى مطاردة تنظيم "داعش".

من ناحية أخرى أعلن مستشار محافظ الأنبار بالعراق لشؤون النازحين مازن خالد، اليوم الخميس، إعادة 154 أسرة نازحة إلى قضاء القائم غربى المحافظة.

وقال خالد -فى تصريح لقناة (السومرية) الإخبارية- "عادت 154 أسرة نازحة إلى قضاء القائم 350 كم غرب الرمادى بالتنسيق مع قيادة عمليات الجزيرة".

وأضاف " إن تلك الأسر كانت تسكن مخيمات غرب الرمادى، وعادت طوعيًا"، لافتا إلى أن وزارتى "الهجرة والمهجرين" و"النقل" كان لهما دور فى إعادة النازحين".

يذكر أن الحكومة المحلية فى محافظة الأنبار، تواصل إعادة النازحين لمناطقهم المحررة بهدف إغلاق ملفهم والانتهاء من أزمة النزوح التى بدأت مطلع عام 2014.


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