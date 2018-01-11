الشرطة التونسية: عناصر تسعى لاستغلال الفوضى من أجل القيام بعمليات إرهابية





تونس أ ش أ

أكد الناطق الرسمى باسم وزارة الداخلية التونسية العميد خليفة الشيبانى، صباح اليوم الخميس ، أن أكبر مستفيد من عمليات الشغب والنهب والسرقة والحرق التى تشهدها بعض مناطق الجمهورية على خلفية التحركات الليلة هى العناصر الإرهابية.

وقال الشيبانى - فى تصريح له اليوم- "لدينا معلومات حول وجود عناصر إرهابية تسعى لاستغلال الفوضى من أجل القيام بعمليات إرهابية أو ادخال أسلحة أو توظيف هذه التحركات للقيام بعمليات وفق تأكيده.

يشار إلى أن العديد من المناطق بمختلف الولايات التونسية تشهد منذ ثلاثة أيام عمليات تخريب لمقرات أمنية وسرقة لمستودعات بلدية وفروع بنكية كما تم سرقة وإشعال الإطارات المطاطية وإغلاق بعض الطرقات.